Lippi: “Questo Milan può vincere lo Scudetto”

Marcello Lippi, ex CT dell’Italia, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Tra i temi affrontati rientra anche il campionato e la serrata bagarre tra Napoli e Milan. Su quest’ultimo si è soffermato particolarmente, pronosticando anche il posizionamento finale in campionato.

“Per me questo Milan può vincere lo Scudetto. Noto tante analogie con il Milan di Ancelotti, a partire da Pioli. Stefano è un allenatore molto innovativo ma in grado di fare gruppo grazie alla sua umanità. Lavoro facilitato anche dalla presenza di un fenomeno come Ibrahimovic. E’ un leader, valore aggiunto della squadra, oltre ad essere giocatore di tecnica e classe sublime.”