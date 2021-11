SKY – Il Napoli tratta con Ospina per il rinnovo: i dettagli

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, esperto e giornalista di Sky Sport, in casa Napoli si tratta della situazione rinnovi. Stando a quanto riportato dal giornalista, si parla del rinnovo di Ospina, il portiere ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2022, e pare che la società azzurra abbia avanzato una proposta importante e si stia intavolando una discussione. Sul giocatore colombiano, difatti, c’è l’interesse di diversi club importanti come la Lazio e quindi la società deve muoversi se vuole trattenere il giocatore.