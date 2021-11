Appare uno striscione molto importante in Curva Sud in occasione del derby della Madonnina, disputato nella serata di ieri. La curva del Milan, come riporta il Corriere, ha voluto omaggiare il lavoro di medici e infermieri nella lotta alla pandemia. Così recita lo striscione di S. Siro:

“A chi ha lottato, a chi non ce l’ha fatta, a chi ha combattuto in prima linea per salvare la Nazione. Rendiamo onore a tutte queste persone. Dedichiamo la coreografia più importante della stagione”