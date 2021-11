La Fiorentina fa discutere: spopola il video su Tik Tok

Juventus-Fiorentina è sempre una partita molto sentita in entrambi gli spogliatoi e soprattutto fuori dal campo, anche in questa edizione della Serie A, si è rivelata una sfida molto frizzante. Spopola infatti in queste ore un video, pubblicato sul profilo Tik Tok ufficiale della Fiorentina, destinato proprio all’ex viola Chiesa. L’ironia del club gligliato sarebbe riferita proprio al fallo del difensore Milenkovic sull’attaccante bianconero, culminato poi con l’espulsione. Di seguito riportiamo il video: