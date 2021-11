Schiavo: “Spartak-Napoli a porte chiuse? Contagi in aumento, è possibile”

Vincenzo Schiavo, console russo a Napoli, è intervenuto nel corso di Punto Nuovo Sport Show, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, per parlare della sfida che si terrà dopo la sosta tra Spartak e Napoli. Le sue parole:

“In Russia la situazione non è delle migliori, ci sono molti contagi. Il numero di vaccini è bassissimo, spero che questa situazione faccia capire l’importanza di vaccinarsi. La partita di Mosca è purtroppo a rischio, è difficile immaginare uno stadio pieno di italiani e russi. Se la partita si gioca a Mosca credo che si giocherà a porte chiuse. Se si può cambiare la sede? Lo deciderà la Federazione, io egoisticamente la farei giocare nuovamente a Napoli, ma non si può, quindi direi di giocarla altrove. Ad ogni modo va deciso il più presto possibile perché già molti tifosi mi hanno chiesto il visto per andare in Russia, cosa che già da ora non è più possibile”.