Serie A, Verona-Juventus: il risultato finale

Dopo 95 minuti termina la sfida allo Stadio Bentegodi tra Verona e Juventus. I padroni di casa capitalizzano il grande primo tempo e soffrono nel finale, ma alla fine hanno la meglio sulla compagine di Allegri per 2-1. Alla doppietta di Simeone, che arrivato a quota 8 gol in campionato, si aggiunge il secondo centro consecutivo in campionato di McKennie. La rete del texano all’ 80′ ha rilanciato la Juve nel finale che non ha trovato la zampata giusta per ottenere punti.

Si tratta della seconda sconfitta consecutiva, e la quarta stagionale, per la Juventus che resta all’ottavo posto con 15 punti e si fa raggiungere dallo stesso Verona in grande forma.