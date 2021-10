Osimhen, fastidio avvertito già con la Roma, ma non c’è preoccupazione

Victor Osimhen non ci sarà contro la Salernitana a causa di un piccolo risentimento muscolare. Il nigeriano, come svela La Gazzetta dello Sport, aveva già avvertito questo fastidio al polpaccio destro nel match dell’Olimpico contro la Roma, ma ha deciso di non fermarsi e scendere in campo anche contro il Bologna. Giovedì, poi, ha sentito ancora questo fastidio e Luciano Spalletti ha deciso di non rischiarlo e tenerlo fuori per la gara di oggi pomeriggio. L’attaccante si sottoporrà ad una risonanza, ma non c’è particolare preoccupazione in casa Napoli.