Alvino: “E’ un Napoli cannibale, che non lascia mai la presa! Elmas dimostrazione che non vi sono riserve”

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Carlo Alvino, che ha espresso il suo parere sul Napoli visto ieri sera contro il Bologna. Ecco quanto detto:

“Quello che mi colpisce del Napoli è che gestisce con consapevolezza di essere forte certe partite, come accaduto ieri con il Bologna. E’ un Napoli cannibale, che pur a risultato acquisito pressa e continua a creare azioni da gol. Questo è un gruppo unito, non ci sono titolarissimi, infatti l’allenatore cerca sempre di sfruttare tutti gli effettivi a sua disposizione. Un esempio è Elmas, il macedone si è calato perfettamente nell’11 titolare, a dimostrazione che non esistono riserve”.