1 Football Club – Roberto Bordin: “Il Maradona può essere il dodicesimo uomo in campo. Spalletti scelta giusta”

A 1 Football Club è intervenuto Roberto Bordin, ct della Moldavia ed ex giocatore del Napoli dal 1993 al 1997. Bordin sottolinea quanto Spalletti sia stata una scelta azzeccata, poi evidenzia quanto lo Stadio Maradona possa essere decisivo ai fini del risultato. Infine si augura che il Napoli riesca a trionfare in campionato. Questo è quanto dichiarato da Bordin:

“Ho vissuto quattro anni belli ed intensi, è stato uno dei momenti più alti della mia carriera. Quest’anno l’accoppiata con Spalletti sta portando risultati incredibili, inoltre c’è un gran gruppo coeso, come abbiamo visto in occasione dell’esultanza sul rigore di Insigne. Per vincere il campionato, essere uniti è fondamentale. Io, all’ombra del Vesuvio, ho superato l’operazione alla tiroide grazie anche al supporto dei tifosi partenopei, e vi posso assicurare che il Maradona può davvero essere il dodicesimo uomo in campo. Luciano è un allenatore veterano, sono convinto sia stato una scelta azzeccata da parte della dirigenza azzurra“.