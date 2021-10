Durante la conferenza stampa è stato chiesto a Luciano Spalletti come volesse impostare la partita contro la Roma di. Ecco quanto dichiarato dal mister: “Prima di Firenze disse ‘dovremo essere tosti’, considerando le difficoltà di domani, con quale aggettivo vuole il Napoli a Roma? Dobbiamo essere rimbalzanti e reattivi al gioco della Roma, loro hanno tante soluzioni e riescono a trovare diversi modi per attaccare. Hanno qualità simili alle nostre, hanno gente pericolosa come Zaniolo, Mkhytarian e Pellegrini, Abraham stesso ha qualità simili ad Osimhen attaccando in campo aperto. Dobbiamo essere più bravi di loro a giocare un calcio di qualità e a reagire ai loro attacchi”.