Salernitana-Empoli, partita ricca di gol e spettacolo: 2-4 è il risultato finale

Partita pazzesca allo Stadio Arechi di Salerno tra Salernitana e Empoli dove la squadra del neo allenatore Colantuono cade sotto i colpi dell’Empoli di Andreazzoli. A dominare il primo tempo è proprio la squadra toscana mettendo a segno ben quattro gol, grazie alle marcature di Andrea Pinamonti, Patrick Cutrone, autogol di Stefan Strandberg e penalty realizzato sempre da Andrea Pinamonti. La seconda frazione di gioco si apre con il gol di Luca Ranieri, per la seconda rete bisognerà aspettare qualche minuto più tardi quando Ardian Ismajili restituisce il favore a Strandberg realizzando un autogol. Il resto della partita la Salernitana prova in tutti i modi a sovvertire un risultato già scritto mettendo in campo grinta e passione ma non basta, i troppi errori difensivi e la bravura dell’Empoli condannano Colantuono alla sconfitta all’esordio. Per la Salernitana invece si tratta dell’ennesima sconfitta in questo campionato