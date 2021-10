Rubata l’auto di mister Spalletti! Le ultime

Brutto episodio avvenuto questa mattina nei pressi dell’Hotel Britannique, dove il Napoli va in ritiro prima delle partite casalinghe. Infatti secondo Fanpage.it sarebbe stata rubata, mentre era parcheggiata l’auto (una Fiat Panda) di Luciano Spalletti. Il fatto è stato prontamente denunciato e ora sarà compito della Polizia di Stato individuare i colpevoli del furto. Non è detto però che i ladri abbiano rubato la macchina volontariamente, è infatti possibile che abbiano agito attirati dal modello, in quanto questo facilmente rivendibile anche come pezzo di ricambio.