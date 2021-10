Il Torino si prepara per l’insidiosa trasferta di Napoli e il tecnico Juric sembra dover fare a meno ancora del suo diamante Andrea Belotti. Il suo rientro in campo non sarà immediato perchè ancora non ha smaltito del tutto il vecchio infortunio. Infatti Belotti è un giocatore di potenza e di corsa e se non è almeno all’80%, Juric non lo rischierà a meno che non stia bene”