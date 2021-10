CorrMezz – Leggero ritardo per Osimhen nel ritorno a Napoli

Victor Osimhen è sbarcato in quel di Castel Volturno con un leggero ritardo.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere del Mezzogiorno, l’attaccante è ritornato dalla Nigeria precisamente ieri nel pomeriggio: si è subito messo a disposizione del suo allenatore e prenderà parte agli allenamenti di questi giorni per studiare gli avversari e prepararsi al match di ripresa dalla sosta contro il Torino di Juric. Non sarà per niente facile affrontare i granata, il cui gioco delle ultime settimane sta diventando sempre più solido. Per il nigeriano potrebbe essere il giorno dell’ottava rete stagionale o forse qualcosa in più.