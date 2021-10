CdS – Dal Torino al Torino, il Maradona torna pieno: è la prima volta dal lockdown

L’edizione odierna di Il Corriere dello Sport ha evidenziato una particolare, ma significativa curiosità, in vista della sfida casalinga contro il Torino. Infatti secondo il quotidiano il Maradona dovrebbe essere quasi gremito per il match contro i granata. Ironia della sorte l’ultima partita prima del lockdown, con molto pubblico sugli spalti dall’arena di Fuorigrotta fu proprio un Napoli-Torino. Il match del 29 febbraio 2020 si concluse con un 2-1 per gli azzurri, con i gol di Manolas e Di Lorenzo per il Napoli e di Edera per il Torino.