Luigi De Laurentiis, presidente del Bari e figlio di Aurelio De Laurentiis, ha parlato riguardo all’abolizione delle multiproprietà nel calcio microfoni di Rai Sport:

“Studierò per bene la norma che impedisce alla nostra famiglia, che investe cifre cospicue in questo sport, di non avere più multiproprietà nel calcio. Dare una scadenza temporale mi è parsa una mossa molto scorretta, ci vuole tempo per rimodulare l’amministrazione organizzativa di una società. Gli avvocati lavoreranno attentamente”.