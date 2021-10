Sky, Modugno: “Rinnovo Insigne? La vicenda non si risolverà molto presto”

Francesco Modugno ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo nel corso della trasmissione Punto Nuovo Sport Show. Il giornalista Sky Sport torna a parlare della spinosa questione del rinnovo di Lorenzo Insigne. Stando a quanto riportato, la vicenda tra capitano del Napoli e presidente De Laurentiis non si concluderà a breve.

Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Come si concluderà la vicenda Insigne? Ne discuteremo a riguardo ancora per molto tempo. E’ una situazione complicata perché non c’è congruenza tra le offerte delle parti. Il legame tra Insigne e la città è innegabile. Per Insigne il Napoli è tutto e per il Napoli Insigne è il suo capitano. Ci sono però i soldi di mezzo ed è giusto che entrambi le parti facciano le proprie richieste e si prendano tempo per valutare la situazione”.