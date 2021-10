DALLA SPAGNA: Lucas Hernandez rischia la reclusione

Notizia dell’ultima ora mette al centro della cronaca il francese Lucas Hernandez, quest’ultimo rischia infatti l’arresto come disposto dal Tribunale Penale di Madrid:

“Il signor Lucas François Bernard Hernández è chiamato a comparire in questa Corte il 19 ottobre 2021, alle ore 11:00, al fine di essere personalmente tenuto ad entrare volontariamente entro dieci giorni nel centro penitenziario di sua scelta”.

Effettuato anche un appello da parte dei legali del calciatore ma il tentativo non ha prodotto i risultati sperati. Alla base della condanna si riscontra un evento datato 3 febbraio 2017, in cui Hernandez e sua moglie furono protagonisti di maltrattamento familiare in luogo pubblico. I due però riuscirono a svincolarsi dagli obblighi imposti ma la legge sta per prendere provvedimenti ora, lo riporta Diario AS.