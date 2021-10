Iezzo: “Meret è un talento ma Ospina ha tanta esperienza”

Gennaro Iezzo, ex portiere di calcio, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare della gerarchia in porta: “Le gerarchie in porta c’erano anche ai tempi miei. C’era il dualismo con De Sanctis quando c’era Donadoni. Io ero il dodicesimo, il mio approccio in allenamento però era costante. Non ragionavo da riserva ma da titolare fisso. Meret? Un talento che però trova nella sua squadra un portiere di grandissima esperienza quale Ospina. Questa combinazione diventa un problema per entrambi“.