Perillo: “Coppa d’Africa? Preoccupa per questo motivo”

Antonello Perillo, dirigente TGR Campania, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, durante la trasmissione ‘Punto Nuovo Sport Show’, per parlare del Napoli e della rosa a disposizione di Spalletti: “Insigne? L’America non la ritengo una meta adatta a lui, merita di più di chiudere la carriera a Napoli o in una squadra più forte. Turnover? È costretto a farla altrimenti troverebbe una squadra spompata. Meret e Ospina? Loro sono quelli che fanno meno chilometri durante una partita. Lozano? Sta raggiungendo il massimo della forma fisica, può sostituire sia Politano che Insigne. Coppa d’Africa? È un evento che preoccupa, non perché il Napoli non abbia sostituti ma perché perderebbe 3 dei giocatori più importanti della rosa, ovvero Koulibaly, Anguissa e Osimhen. Mancherebbe anche Ounas”.