L’Italia Under 21 viene beffata nel recupero dalla Svezia. Lorenzo Lucca apre le marcature nella prima frazione di gioco ma nei minuti di recupero gli ospiti acciuffano il pari con un colpo di testa di Prica. Dopo tre vittorie consecutive arriva il primo stop per gli uomini di Nicolato che si portano a 10 punti nel gruppo F. La Svezia resta prima ma con una partita disputata in più rispetto agli azzurrini.