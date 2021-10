Manuele Blasi, ex giocatore del Napoli e della Juventus, ha parlato ai microfoni di TMW del Napoli di Spalletti primo in classifica:

Il Napoli può durare a lungo?

“E’ dura, il campionato è lungo ma hanno tutte le potenzialità per arrivare fino alla fine. A Napoli c’è entusiasmo e so quanto desiderano vincere lo Scudetto. Allo stesso tempo questa può essere una pressione in più, ma ormai i giocatori hanno esperienza per capire il momento e non farsi abbattere nei momenti difficili”.