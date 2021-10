Luciano Spalletti, da quando è a Napoli, ha assunto un atteggiamento alla “Diabolik”: il tecnico toscano valuta, legge, ma soprattutto studia i possibili miglioramenti di questa squadra, che sono ancora tanti.

Ovviamente Spalletti è una persona che ha gli anticorpi a una piazza passionale come quella partenopea, dopo quella di Roma, e per questo motivo anche in conferenza cerca di sviare da qualsiasi domanda che parli di Scudetto.

Lui è concentrato sulle sfide che verranno, che possono essere determinanti anche per allungare in classifica: infatti, l’unico big match sarà quello in casa della Roma il 24 ottobre, mentre per il resto gli azzurri avranno un calendario ostico, ma non così difficile, rispetto all’Inter, che affronterà la Juve, il Milan e la Lazio.

Fonte: Il Roma