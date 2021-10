Il Sole 24 ore, oggi in edicola, fa il punto sulla situazione Dazn, diventata sempre più incandescente dopo i problemi della prima giornata, tanto che l’Assemblea di Lega è tornata a rimettere all’ordine del giorno questo argomento.

Ma per Dazn sta per arrivare l’ultimatum dall’Agicom, l’autorità per le Garanzie delle Comunicazioni; infatti, quest’agenzia ha rilasciato un comunicato dove lancia un appello di 30 giorni massimo per adottare qualsiasi comportamento e accorgimento per evitare malfunzionamenti.

DAZN si è dichiarata disponibile a fare ciò con un comunicato, ma se i problemi non dovessero essere risolti, il sito streaming rischi addirittura una sanzione da 250mila euro per ogni provvedimento.