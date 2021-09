Calaiò: “Spalletti ha diversi meriti in questa squadra. Osimhen e Vlahovic? Il primo è più cattivo”

Emanuele Calaiò, ex giocatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal, per parlare di Spalletti e Osimhen: “Spalletti? Un suo merito è l’unione del gruppo e il fatto che riescano a giocare con calma e maturità. Ora c’è più cinismo e quando c’è bisogno di vincere gli azzurri ci riescono. Fiorentina? Avversario ostico, sarà un bel banco di prova. Osimhen e Vlahovic? Sono in ottima forma. Credo e spero che questo sia l’anno di consacrazione di Victor. Spalletti crede in lui e gli dà molta fiducia e lo sta aiutando a crescere migliorando i suoi difetti. Osimhen rispetto a Vlahovic è più cattivo, ma sono molto simili nelle caratteristiche”.