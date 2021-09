Primo allenamento della settimana sul campo per la Fiorentina, che dopo le 24 ore di riposo concesse da Italiano alla sua squadra,ha iniziato a preparare la sfida di domenica contro il Napoli. Erick Pulgar è pienamente recuperato dai fastidi e ritornerà in ballottaggio con Torreira. Anche Venuti è a disposizione mentre per Castrovilli è molto probabile la sua indisponibilità per domenica.