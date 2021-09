Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Andrè Onana sarebbe sempre più vicino all’Inter, infatti il direttore sportivo dell’Ajax Marc Overmars parlando alla tv olandese prima della gara contro il Besiktas:

“Non siamo impegnati nella trattativa per il rinnovo di André Onana. Ci abbiamo già provato e non ha funzionato per cui andiamo avanti. Avevamo un accordo per cederlo la scorsa estate ma la cessione non si è concretizzata e non è colpa nostra”.