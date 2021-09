CdS – “Il Napoli ci mette la testa, c’è lavoro di squadra..”

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, si sofferma sul Napoli e sulla prestazione di ieri sera contro il Cagliari di Walter Mazzarri.

2-0, goal di Osimhen e Insigne (dal dischetto). Vittoria raggiunta e altri 3 punti guadagnati. Così la squadra di Luciano Spalletti ha conquista il suo sesto successo consecutivo, su sei partite giocate finora in campionato. 18 punti in classifica e vetta in solitaria.

Un team, secondo quanto riportato dal quotidiano, che gioca con razionalità e costruisce un gioco di qualità, il quale non lascia nulla al caso. Ogni azione è pensata, che si tratti di possesso palla, amministrazione del vantaggio o di contenere l’avversario.

Il Napoli di Spalletti è “intelligente”. Sa come muoversi in campo e lo fa con un gruppo squadra compatto, che mostra serenità nelle giocate e fa divertire chi lo guarda.