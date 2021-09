Sconcerti: “Allegri ha capito di essere in difficoltà: è andato a Napoli per coprirsi”

Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio per parlare del match di sabato scorso tra Napoli e Juventus e della crisi bianconera. Le sue parole:

“Allegri ha capito di avere un mare di problemi, infatti a Napoli si è coperto. Sullo 0-1, il Napoli ha messo la quarta punta, e il tecnico ha cercato di coprirsi ancora di più. Non ha giocatori che sanno portare avanti il pallone a centrocampo, dove il Napoli è più forte. Allegri conosce benissimo i problemi, ma non vuol dire che sia in grado di risolverli“.