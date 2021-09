Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato del campionato di Serie A. Le sue parole:

“Il Milan crea, gioca in verticale, prova a controllare il match, ha tante soluzioni. Lotterà fino alla fine per vincere lo Scudetto. L’Inter ha cambiato molto ma resta competitiva, ma ci sono anche il Napoli e la Roma. La Juve è partita male ma sa sempre come rialzarsi. Vedo grande equilibrio, sarà un campionato ancora più bello”.