PRIMAVERA – Napoli-Sampdoria, i convocati di Frustalupi

Seconda giornata di campionato in programma oggi al Centro Sportivo ‘Caravita‘ di Cercola per il Napoli Primavera di Frustalupi. Dopo il buon esordio con vittoria a Bologna, i giovanissimi azzurri vogliono ripetersi in casa per restare nel gruppo di testa della classifica di Primavera 1. Di seguito i convocati, con diversi giovani reduci dall’impegno in amichevole con la Prima squadra contro il Benevento.

Ambrosino, Barba, Boffelli, Costanzo, D’Agostino, De Marco, De Pasquale, Di Dona, Flora, Giannini, Gioielli, Longobardi, Manè, Marchisano, Marranzino, Pesce, Pinto, Pontillo, Provitolo, Spavone, Spedalieri, Tourè, Vergara.