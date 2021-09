Ag. D’Agostino: “Il Napoli sta facendo un buon lavoro con i giovani. Napoli-Benevento? Non c’è da preoccuparsi”

Antonio Ottaviano, agente di Giuseppe D’Agostino classe 2003 del Napoli, è intervenuto a Radio Marte per parlare del suo assistito e non solo.

“Questi ragazzi così giovani devono crescere e stare sereni. Il Napoli da tempo sta facendo un buon lavoro con loro, tanti giocano tra i professionisti o comunque ad alti livelli. Si può sempre fare meglio, ma i risultati arrivano. Attualmente ce ne sono alcuni interessanti, come Vergara e anche Idasiak. L’ho visto diverse volte e ha grandi prospettive. Ma diamo tempo ai ragazzi. Napoli Benevento? Queste gare possono dare qualche perplessità ma c’è da stare tranquilli. C’erano molti giovani e i titolari non hanno dato il massimo. Dall’altro lato c’erano calciatori che hanno dato più di quello che potevano per reggere il confronto. Contro la Juventus sarà un altro Napoli”.