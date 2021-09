Insigne: “Abbiamo fiducia in questa Italia! Critiche? Vi spiego cosa ne penso”

Il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, assieme al commissario tecnico della nazionale, Roberto Mancini, è intervenuto in conferenza stampa per presentare Italia-Lituania, match di qualificazioni ai prossimi mondiali. Queste le sue parole: “So che ci sono state diverse critiche nei nostri confronti in seguito ai pareggi con Svizzera e Bulgaria. Non ho letto i giornali ma ho molta fiducia nel gruppo che abbiamo creato! Insieme supereremo tutte le difficoltà e sapremo toglierci ancora diverse soddisfazioni.

Negli ultimi match ci è mancata un po’ di precisione negli ultimi 30 metri. Con il mister stiamo lavorando su questo aspetto, già contro la Lituania so che vedremo i frutti degli allenamenti fatti in questi giorni. L’importante è non scoraggiarsi e restare tutti uniti senza fare troppa confusione, i goal arriveranno, posso scommetterci“.