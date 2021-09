Il giudice sportivo, assieme alla corte d’appello federale, ha ufficialmente reso noto l’esito del ricorso effettuato dalla SSC Napoli in merito alla squalifica per due giornate inferta a Victor Osimhen! L’attaccante nigeriano, attualmente in campo con la sua Nigeria contro Capo Verde, ci sarà per il match contro la Juventus. Accolto quindi il ricorso che avrebbe permesso all’ex Lille di scendere in campo sabato alle 18 al Diego Armando Maradona!

Decisivi i video del fallaccio di Immobile su Vidal della scorsa stagione. In quel caso, l’attaccante biancoceleste, dopo il ricorso ebbe una sola giornata di squalifica con il fallo che sembrava molto più grave di quello di Osimhen!

Come anticipato da Radio Kiss Kiss Napoli e successivamente confermato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il bomber azzurro ci sarà! Di seguito il tweet della radio ufficiale degli azzurri: