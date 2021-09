LIVE – Napoli-Benevento. Streghe avanti di due gol! In gol Calò e Improta

Tutto pronto al Diego Armando Maradona per l’amichevole tra il Napoli e il Benevento. Le squadre sono in campo in attesa del fischio d’inizio

Napoli: Marfella; Malcuit, Manolas, Jesus, Zanoli; Fabian Ruiz, Mario Rui; Politano, Ounas, Lozano; Petagna

Benevento: Paleari; Letizia, Vogliacco, Barba, Foulon; Calò, Acampora; Elia, Insigne, Improta; Moncini

3′: Marfella si impegna in un disimpegno con i piedi subendo fallo da Roberto Insigne.

4′: Juan Jesus rischia l’autogol su un cross dei giallorossi. Palla in corner.

9′: Ounas tenta la conclusione dal limite dell’area. Fuori di poco.

11′: Contropiede del Benevento. Roberto Insigne tenta il tiro da fuori che finisce alto.

13′: Lancio del Benevento. Moncini è solo davanti al portiere ma viene segnalato in fuorigioco.

16′: Cross di Malcuit bloccato facilmente da Paleari.

17′: Conclusione di Lozano deviata in corner.

18′: Lozano ci riprova da lontano. Tiro bloccato da Paleari.

20′: Lozano tenta l’imbucata per Politano, ma il tocco è impreciso.

21′: Accelerazione significativa di Ounas a seguito di un ribaltamento di campo. Paleari lo ferma.

22′: Splendida azione del Benevento. Calò al centro pesca Moncini che colpisce la traversa.

24′: Gol del Benevento! Splendida punizione di Calò che si insacca in porta. Marfella non ci arriva.

25′: Mario Rui tenta il sinistro dalla distanza. Finisce alto.

27′: Il Napoli tenta un’azione manovrata che si chiude con il tiro di Ounas. Blocca Paleari.

32′: Il Napoli prova a sfondare, ma Malcuit viene fermato da Elia.

34′: Gol del Benevento! Azione spettacolare dei giallorossi. Insigne lancia in maniera perfetta per Elia, il pallone arriva a Improta che col sinistro sigla il raddoppio.

37′: Elia tenta la conclusione da fuori che finisce sul fondo.

40′: Conclusione di Politano. Il pallone finisce in corner.

45′: Ammonito Improta per un fallo tattico.

45′: L’arbitro concede un minuto di recupero.

45+1′: L’arbitro fischia la fine del primo tempo. Il Benevento conduce di due gol. Napoli irriconoscibile.

46′: Inizia il secondo tempo. Per il Napoli entra Costanzo per Manolas, fuori anche Mario Rui per Vergara.

48′: Entra lo staff medico in campo. A terra Letizia.