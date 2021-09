Buone notizie: i tifosi potranno tornare in trasferta nelle gare Uefa, i dettagli

Finalmente i tifosi ospiti potranno tornare a seguire le partite negli stadi europei. Come riportato dalla Uefa, il suo Comitato Esecutivo ha modificato il protocollo legato alle gare in trasferta. Sono state eliminate il divieto di trasferta per i tifosi ospiti per tutte le competizioni Uefa e da oggi saranno valide solo le norme imposte dalle autorita locali. Ma i supporter in trasferta potranno occupare solo il 5% della capienza massima consentita. Ed infine non vi saranno distanze minime nelle working area, consentendo la partecipazione di più addetti ai lavori