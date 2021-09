Il Napoli Femminile giocherà questo pomeriggio, alle ore 17:30, contro la Roma nella seconda giornata di serie A. Le azzurre vengono dalla sconfitta per 3-0, in casa, con la corazzata Inter mentre la squadra della capitale ha battuto l’Empoli, fuori casa, per lo stesso risultato. Una partita non fondamentale per le azzurre che devono puntare a fare punti salvezza con le altre squadre. Ma ciò non significa che la squadra di Pistolesi non venderà cara la pelle.