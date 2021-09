Roma – Due giorni di riposo per gli azzurri e poi amichevole con il Benevento: il programma del Napoli

L’edizione odierna del Roma dedica ampio spazio al programma degli allenamenti del Napoli e all’amichevole di lunedì con il Benevento. Infatti, come riportato dal quotidiano, gli azzurri non si alleneranno questo weekend: “Due giorni di riposo per gli azzurri in vista della sfida di sabato prossimo con la Juventus allo stadio Maradona. Spalletti ha voluto far tirare il fiato ai suoi ragazzi anche in virtù del fatto che lunedì alla ripresa ci sarà l’amichevole serale (ore 21) a Furigrotta contro il Benevento. Il gruppo, comunque, ha lavorato ieri mattina. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione tecnica. Di seguito lavoro di possesso palla e lavoro di resistenza alla velocità Chiusura con partitina con le sponde”.