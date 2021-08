Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport”, Zaydou Youssouf, sembra essere l’indiziato numero uno per il centrocampo partenopeo. Ecco quanto riportato: “Il Saint-Etienne vuole capitalizzare con un prestito più obbligo di riscatto, e la stessa cosa è intenzionato a fare lo Sheffield per Berge. Più morbida, invece, la Fiorentina per Amrabat, nome piuttosto caldo sul quale è forte anche l’Atalanta: si tratta sulla base del prestito più diritto di riscatto”.