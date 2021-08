Sky – Lazio, è fatta per Basic dal Bordeaux: le cifre dell’affare

La Lazio chiude per un altro calciatore: si tratta di Toma Basic, centrocampista centrale del Bordeaux che seguiva anche il Napoli.

La squadra di Maurizio Sarri, però, si è mossa in maniera concreta e secondo quanto riportato da Sky Sport avrebbe chiuso con i francesi per 7 milioni di euro più uno di bonus in caso di qualificazione in Champions League. Nelle prossime ore verranno organizzate le visite mediche per il calciatore croato che potrebbe essere convocato per la seconda giornata di Serie A.