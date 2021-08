Sconcerti: “E’ Spalletti il colpo di mercato del Napoli.”

Intervistato alla radio ufficiale del club azzurro –Radio Kiss Kiss Napoli– il noto giornalista Mario Sconcerti ha commentato la vittoria di ieri della squadra di Luciano Spalletti. Ecco le sue parole:

” Con la vittoria di ieri, il Napoli ha dimostrato di avere tanto carattere. Stare per un’ora in dieci dà fiducia agli avversari, poi sbagliare un rigore complica sempre i piani. E’ un segnale di forza contro un Venezia con tante qualità. Il tutto è dovuto anche al grande colpo di mercato di ADL, Luciano Spalletti che per me può fare meglio di Allegri a Torino.”