CdS – Spalletti si prepara al debutto: prime idee sulla formazione

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, si sofferma sul Napoli e sulla sua prima gara di campionato contro il Venezia (domenica 22 agosto, ore 20:45, stadio Maradona).

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che il tecnico azzurro, Luciano Spalletti, stia già ipotizzando la formazione che scenderà in campo contro gli undici del tecnico veneziano, Paolo Zanetti.

Tra i pali Meret. In difesa Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo Lobotka centrale, con Elmas (o Fabian Ruiz) sulla destra e Zielinski a sinistra. In attacco il tridente potrebbe essere Politano, Osimhen come punta e Insigne (da valutare vista l’infiammazione al ginocchio destro).