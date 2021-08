CdS – Mercato Napoli: Giuntoli interessato al profilo di un giocatore

Secondo l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, pare che il dirigente sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, abbia nel mirino il profilo di un mediano.

Si tratta di Matias Vecino (classe ’91). L’attuale calciatore dell’Inter è tra gli obiettivi del club partenopeo, ma occhio alle possibili alternative.

Rimane, infatti, l’interesse per Zaydou Youssouf (’99, Saint-Etienne) e per Sander Berge (’98, Sheffield United). Il primo risulta in vantaggio sul secondo nella lista dei candidati al centrocampo partenopeo.