GdS – ADL aspetta un segnale da Insigne, ma in caso di addio ci sarebbero pochi rimpianti

La regola di questo calciomercato è cedere per poi, eventualmente, acquistare e secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport non esistono eccezioni. Ad esempio, se ci fosse un club disposto a offrire 25 milioni per Lorenzo Insigne, il presidente lo infiocchetterebbe e lo consegnerebbe all’ acquirente, con tanti ringraziamenti. Non sono quindi in programma investimenti nell’immediato, se non con la cessione di uno tra Koulibaly, Fabian Ruiz o, appunto, Insigne.

Nella giornata di ieri c’è stato un contatto tra Andrea Chiavelli, Cristiano Giuntoli e il procuratore di Insigne, Pisacane: senza rinnovo il giocatore potrà andare via. I 3,5 milioni offerti non sono pochi per il momento che il calcio sta attraversando, ma Insigne vorrebbe un aumento fino a 6 milioni dello stipendio attuale. La differenza è notevole e nessuna delle due parti vuole rivedere la propria posizione.

De Laurentiis aspetta un segnale da parte di Insigne, ma il capitano non sente la necessità di chiedere un colloquio col presidente. Ora è tutto nelle sue mani: se Pisacane avrà la forza di trovargli una sistemazione diversa e a lui gradita, il Napoli è pronto a lasciarlo andare, anche se a malincuore.

Ad ogni modo il rimpianto sarebbe solamente sotto il punto di vista tecnico, perché le parti appena si sopportano. Il presidente non scorda l’atteggiamento assunto la notte dell’ammutinamento né la mancata qualificazione alla Champions League, che è costata a De Laurentiis 50 milioni di euro.

D’altra parte Spalletti aspetta con ansia l’evolversi della vicenda. Il tecnico è preoccupato, pur consapevole del fatto che dinanzi ad offerte vantaggiose un paio di big potrebbero andare via. L’allenatore toscano aspetta comunque l’acquisto di un terzino sinistro (uno tra Emerson Palmieri o Reinildo) e un centrocampista (Berge). Il Napoli li vorrebbe in prestito, ma Chelsea, Lille e Sheffield United desistono.