CorrSport – Insigne rientra nel tridente contro l’Ascoli

Lorenzo Insigne rientrerà nel tridente contro l’Ascoli.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, nel pomeriggio ci sarà l’occasione di riassaporare il tridente d’attacco in casa Napoli sotto la guida di Luciano Spalletti. Per la prima volta il tecnico avrà la squadra quasi al completo e questo gli permetterà di sfoggiare anche gli ultimi arrivati: Insigne, Di Lorenzo e Meret troveranno sicuramente spazio.

Insigne, in attesa di definire il suo rinnovo di contratto, potrebbe partire titolare per completare il reparto con Osimhen e Politano.