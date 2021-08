Repubblica – Sottil: “Affrontiamo una delle big di Serie A. Spalletti è un allenatore che stupirà”

Andrea Sottil, allenatore dell’Ascoli, ha rilasciato un’intervista al quotidiano La Repubblica. Oggi ci sarà un’amichevole tra Ascoli e Napoli e nell’edizione odierna si legge l’entusiasmo del tecnico nel affrontare Spalletti. I due si ritroveranno da avversari dopo che il tecnico toscano è stato suo allenatore all’Udinese.

Questo quanto dichiarato: “Spalletti è un allenatore geniale. Lo ha sempre dimostrato nel corso della sua carriera sono convinto che lo farà anche a Napoli. Ovviamente ha un carattere particolare e ha bisogno di entrare in sintonia con la squadra per dare il meglio. per noi è un grande appuntamento ci manca qualche minuto nelle gambe,è saltato qualche test pre – campionato a causa di un positivo al covid. Sappiamo di affrontare una delle grandi di Serie A, proveremo a fare bella figura. Per noi sarà un momento di crescita“.