Finisce la partita sul campo ma non sugli spalti. I tifosi azzurri, infatti, continuano a festeggiare la vittoria e a fare cori per i propri beniamini. Tra questi, molti sono i cori intonati a Gennaro Tutino. Il pubblico è davvero caldo e invita a gran voce il giocatore ad avvicinarsi cantando: “Tutino uno di noi”. L’attaccante azzurro si limita a fare cenno di no con la testa e non si avvicina a causa del covid e della bolla che deve rispettare la squadra.