L’edizione odierna de Il Mattino dedica ampio spazio al calciomercato in entrata del Napoli e in particolare a Emerson Palmieri e Ghoulam. Infatti, come riportato dal quotidiano, l’algerino vuole riprovarci dopo due crociati rotti e sta lavorando duramente per convincere Spalletti. Il tecnico toscano vuole fortemente Emerson Palmieri ma nel ritiro di Castel di Sangro controllerà anche l’algerino.