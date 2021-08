UFFICIALE – Ciciretti è un nuovo giocatore del Pordenone

È arrivata l’ufficialità. Amato Ciciretti è ufficialmente un giocatore del Pordenone a titolo definitivo. Il calciatore dunque lascia il Napoli per accasarsi alla squadra friulana. Di seguito, il comunicato:

“Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio dell’attaccante Amato Ciciretti. Il calciatore, classe ’93, arriva a titolo definitivo dal Napoli e si è legato al Club neroverde con un contratto triennale, fino a giugno 2024.

Ciciretti è un calciatore dotato di classe cristallina e notevoli doti balistiche, grande duttilità (è impiegabile da trequartista oppure da esterno offensivo) ed esperienza. In Serie B vanta 104 presenze, con 16 reti e 17 assist. Con il Benevento (doppia promozione dalla C alla A, categoria in cui ha segnato il primo gol di sempre del club) è stato protagonista anche nella massima serie, con 12 presenze e 2 reti.

Nella scorsa annata il nuovo giocatore del Pordenone ha giocato in B con il ChievoVerona, mentre in precedenza ha vestito, tra B e A, le maglie – oltre del Benevento – di Empoli, Ascoli e Parma”.