Alvino sulle amichevoli in Ppv: “Polemica evitabile”

Carlo Alvino, giornalista di fede partenopea, ha detto la sua a proposito delle amichevoli estive del Napoli visibili in pay per view.

“È molto semplice fare del populismo. Le amichevoli vanno trasmesse gratuitamente? Allora non possono essere date da Sky, non si paga l’abbonamento per Sky? Io voglio il bene del Napoli e dei tifosi, questa è una polemica evitabile. Queste partite servono come preparazione, capire mentalmente come sta il Napoli e come Spalletti vuole entrare nella testa dei giocatori. Basta però, e guai a provare a parlare sul risultato finale”.